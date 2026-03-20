Правительство РФ утвердило план развития корпоративного спорта до 2030 года

Основная задача — создать комфортные условия для занятий физкультурой работников и их семей.

Источник: Нижегородская правда

Правительство России утвердило комплексную программу развития корпоративного спорта, рассчитанную до 2030 года. Цель инициативы — создать благоприятные условия для занятий физической культурой среди работников и их семей, передаёт 360.ru.

Программа состоит из пяти ключевых разделов. Один из них посвящён формированию системы мотивации для сотрудников и членов их семей, чтобы они активно занимались спортом и вели здоровый образ жизни. Для этого будут разработаны способы поощрения для тех, кто регулярно участвует в спортивных мероприятиях.

Также будут предложены инициативы, направленные на стимулирование работодателей к развитию корпоративных спортивных программ.

Особое внимание будет уделено увеличению количества физкультурно-спортивных клубов на предприятиях. К 2030 году их число должно достичь 2,8 тысячи. Это позволит большему числу сотрудников иметь доступ к спортивным занятиям и поддерживать своё здоровье.

Ранее нижегородцам напомнили о поощрениях за сдачу ГТО.