Правительство РФ утвердило план развития корпоративного спорта до 2030 года

Правительство России утвердило комплексную программу развития корпоративного спорта, рассчитанную до 2030 года. Цель инициативы — создать благоприятные условия для занятий физической культурой среди работников и их семей, передаёт 360.ru.
Программа состоит из пяти ключевых разделов. Один из них посвящён формированию системы мотивации для сотрудников и членов их семей, чтобы они активно занимались спортом и вели здоровый образ жизни. Для этого будут разработаны способы поощрения для тех, кто регулярно участвует в спортивных мероприятиях.
Также будут предложены инициативы, направленные на стимулирование работодателей к развитию корпоративных спортивных программ.
Особое внимание будет уделено увеличению количества физкультурно-спортивных клубов на предприятиях. К 2030 году их число должно достичь 2,8 тысячи. Это позволит большему числу сотрудников иметь доступ к спортивным занятиям и поддерживать своё здоровье.
