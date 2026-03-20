Метеорологическая весна пришла в Пермский край раньше на три недели

В Пермском крае раннее потепление стало причиной прихода метеорологической весны 13 марта. Синоптики отмечают, что наступивший аномальный период тепла уже нельзя назвать оттепелью.
На значительной территории Прикамья уже неделю наблюдается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов, она остается положительной в среднем за сутки.
Метеорологическая весна пришла в Прикамье раньше климатической нормы почти на три недели. Для региона это не редкость. В 2020 году метеовеснв наступила 10 марта, в 2023 году — также 13 марта.
«В обозримой перспективе сохранится очень теплая погода с температурой воздуха на 4−9 градусов выше климатической нормы. На смену уходящему в Казахстан антициклону придет новый з Европы. Он поддержит заток теплого воздуха», — сообщил портал «Опасные метеорологические явления Пермского края».
Небольшое похолодание ожидается на периферии нового антициклона лишь в субботу, 21 марта. Дневная температура останется в пределах +1…+6 градусов, в Перми до +5. Воздушные массы продолжат смещаться через Южный Урал в Северный Казахстан.
В понедельник, 23 марта, температура воздуха днем снова приблизится к +10 градусам. Продолжится значительное накопление положительной среднесуточной температуры. Похолодания в перспективе не просматриваются.