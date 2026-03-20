Территорию Мазутных озер в Самаре заблокировали

В Самаре заблокировали территорию Мазутных озер. Мэрия подготовила документ о прекращении ведения экономической, хозяйственной и иной деятельности на земельных участках, где расположены Мазутные озера.
Озера — это накопитель жидких токсичных промышленных отходов, расположенный на участке заброшенных карьеров Молотовского месторождения глины. Здесь расположены около 750 тысяч тонн отходов.
Еще в 2024 году в Самаре начали искать подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для ликвидации озер. В 2026 году затраты на эти работы оценивали в 2.5 миллиарда рублей, на них дополнительно выделили еще 22 миллиона. Работы здесь планируют завершить в 2028 году.
Всего же в Самарской области есть 18 объектов накопленного вреда, их должны ликвидировать к 2030 году.