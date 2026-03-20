В Калининград привезли 12 новых автобусов — Беспрозванных

В Калининград доставили 12 автобусов, которые взяли в лизинг. Машины уже принимает «Калининград-ГорТранс»: впереди проверки, установка нового оборудования.
Как рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в МАХ, автобусы решено поставить на самые проблемные городские маршруты. Сейчас специалисты определяют, на какие именно.
«Водители довольны. Уверен, на дорогах новые автобусы хорошо себя покажут. Полностью обновим общественный транспорт за пять лет, в том числе и через федеральные программы», — написал глава региона.