В Калининградской области вдвое вырос спрос на фасовщиков и стикеровщиков

год количество предложений о подработке в пищевой промышленности выросло в 2,7 раза, в легкой промышленности — на четверть.
Чаще всего на временные смены в Калининградской области искали фасовщиков. Количество предложений для них увеличилось на 127% — в 2,3 раза. Исполнители на этой позиции занимаются упаковкой продукции, подготовкой к отправке и проверкой качества. В среднем за одну смену фасовщики зарабатывали около 5 800 рублей.
Спрос на стикеровщиков вырос на 85%. Такие работники оклеивают товары стикерами, занимаются маркировкой и подготовкой к отгрузке. Среднее вознаграждение за смену здесь выше — около 7 170 рублей.
Рост числа предложений в промышленном секторе совпадает с общей динамикой по Северо-Западному федеральному округу. В «Авито» отметили, что бизнес-заказчики в Калининградской области стали активнее нанимать исполнителей на разовые смены, особенно в пищевом и швейном производстве.