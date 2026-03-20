Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области вдвое вырос спрос на фасовщиков и стикеровщиков

Аналитики «Авито Подработки» зафиксировали резкий рост числа вакансий в промышленном секторе Калининградской области: за.

Источник: KaliningradToday

год количество предложений о подработке в пищевой промышленности выросло в 2,7 раза, в легкой промышленности — на четверть.

Чаще всего на временные смены в Калининградской области искали фасовщиков. Количество предложений для них увеличилось на 127% — в 2,3 раза. Исполнители на этой позиции занимаются упаковкой продукции, подготовкой к отправке и проверкой качества. В среднем за одну смену фасовщики зарабатывали около 5 800 рублей.

Спрос на стикеровщиков вырос на 85%. Такие работники оклеивают товары стикерами, занимаются маркировкой и подготовкой к отгрузке. Среднее вознаграждение за смену здесь выше — около 7 170 рублей.

Рост числа предложений в промышленном секторе совпадает с общей динамикой по Северо-Западному федеральному округу. В «Авито» отметили, что бизнес-заказчики в Калининградской области стали активнее нанимать исполнителей на разовые смены, особенно в пищевом и швейном производстве.