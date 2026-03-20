В Звенигороде прошло прощание с девочкой, утонувшей в Москве-реке

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Прощание с девочкой, ранее утонувшей в Москве-реке, прошло в Звенигороде, сообщили РИА Новости в администрации Одинцовского городского округа.
«В Звенигороде простились с Алиной. Страшная трагедия, произошедшая с ребятами, коснулась действительно каждого. Мы еще раз выражаем свои самые и искренние соболезнования и готовы дальше оказывать семьям необходимую поддержку», — сказали РИА Новости в пресс-службе администрации.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. Были организованы поисково-спасательные работы. В экстренных службах 11 марта сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков, 13 марта был найден второй мальчик, а 17 марта была найдена и девочка.