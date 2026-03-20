В Звенигороде прошло прощание с девочкой, утонувшей в Москве-реке

По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. Были организованы поисково-спасательные работы. В экстренных службах 11 марта сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков, 13 марта был найден второй мальчик, а 17 марта была найдена и девочка.