Для Южной АЭС выбрали площадку в Новочеркасске. Об этом в ходе круглого стола комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального собрания России сообщил заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько.
«Предварительная площадка выбрана. У нас сроки — 2036−2039 годы, два блока. Собственно, мы подписали с правительством региона протокол», — уточнил Александр Хвалько.
Вопрос размещения АЭС пока находится на обсуждении. О возможном строительстве под Новочеркасском заговорили с 2024 года — об этом сообщалось на сайте оператора Единой энергетической системы. Тему активно обсуждали местные жители и власти.
Сейчас в донском регионе действует Ростовская АЭС. При появлении Южной АЭС общая мощность атомных станций увеличится. В Новочеркасске также работает ГРЭС — она остаётся основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме.