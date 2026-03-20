Для Южной АЭС выбрали площадку в Новочеркасске

Об этом в ходе круглого стола комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального собрания России сообщил заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько.

В Новочеркасске, вблизи ГРЭС, планируют построить Южную АЭС.

«Предварительная площадка выбрана. У нас сроки — 2036−2039 годы, два блока. Собственно, мы подписали с правительством региона протокол», — уточнил Александр Хвалько.

Вопрос размещения АЭС пока находится на обсуждении. О возможном строительстве под Новочеркасском заговорили с 2024 года — об этом сообщалось на сайте оператора Единой энергетической системы. Тему активно обсуждали местные жители и власти.

Сейчас в донском регионе действует Ростовская АЭС. При появлении Южной АЭС общая мощность атомных станций увеличится. В Новочеркасске также работает ГРЭС — она остаётся основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме.