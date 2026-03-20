Бизнес вложит более 5 млрд рублей в модернизацию ЖКХ Красноярского края

В Красноярском крае заключили 158 концессионных договоров на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры. Общий объём инвестиций превышает 5 миллиардов рублей, сообщает региональное правительство.
Большинство проектов касается теплоснабжения — их 83 на сумму около 1,9 млрд рублей. В сфере водоснабжения действуют 37 договоров на 1,4 млрд рублей, по водоотведению — 11 концессий на 63 млн рублей. Ещё 27 мультисоглашений (водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение) принесут 1,9 млрд рублей инвестиций.
Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ края Игорь Епифанов, ЖКХ нуждается в значительных вложениях. Государство выделяет бюджетные средства, но привлекает и частные компании. Партнёрство взаимовыгодно: предприниматели получают объекты и право оказывать услуги, а взамен инвестируют свои деньги в модернизацию.
Коммунальная инфраструктура края насчитывает более 30 тысяч объектов, протяжённость сетей — 18,5 тысячи километров. На модернизацию из краевого бюджета в этом году направят около 1 млрд рублей.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запланированы работы в нескольких территориях. В посёлке Солонцы построят разводящие водопроводные сети. В Подгорном (ЗАТО Железногорск) реконструируют очистные сооружения. Также проведут капитальный ремонт участков водопровода в Уяре, сёлах Новониколаевка и Южно-Александровка Иланско-Нижнеингашского округа. На эти цели выделено более 1 млрд рублей.
