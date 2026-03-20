Бизнес вложит более 5 млрд рублей в модернизацию ЖКХ Красноярского края

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запланированы работы в нескольких территориях. В посёлке Солонцы построят разводящие водопроводные сети. В Подгорном (ЗАТО Железногорск) реконструируют очистные сооружения. Также проведут капитальный ремонт участков водопровода в Уяре, сёлах Новониколаевка и Южно-Александровка Иланско-Нижнеингашского округа. На эти цели выделено более 1 млрд рублей.