Алексей Беспрозванных: «Мы обязаны сохранить трамваи в Калининграде»

Власти намерены уделить внимание транспортной инфраструктуре.

В Калининграде трамваи будут сохранены. Об этом 20 марта губернатор Алексей Беспрозванных написал в МАХ.

«Мы обязаны не только сохранить трамваи, но и сделать поездки на них комфортными», — написал глава региона.

Он напомнимл о том, что недавно в Совете Федерации тему городского общественного транспорта, и конкретно электрического, обсуждали: договорились о поддержке.

«Будем менять и трамваи, и инфраструктуру для них. Знаю, многие жители этого ждут», — прокомментировал губернатор.

Ранее простые горожане, активисты, общественники и эксперты по транспорту обращались к губернатору с просьбой защитить трамвай в Калининграде. Сегодня в городе действует всего два трамвайных маршрута, а городские власти снимают рельсы с улиц города. Например, пути исчезают из исторических районов Калининграда.