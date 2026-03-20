Алексей Беспрозванных: «Мы обязаны сохранить трамваи в Калининграде»

Ранее простые горожане, активисты, общественники и эксперты по транспорту обращались к губернатору с просьбой защитить трамвай в Калининграде. Сегодня в городе действует всего два трамвайных маршрута, а городские власти снимают рельсы с улиц города. Например, пути исчезают из исторических районов Калининграда.