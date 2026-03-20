Туман окутает Самарскую область в субботу

21 марта в Самарской области в очередной раз прогнозируют туман. По данным Приволжского УГМС, он ожидается местами по региону ночью и утром. Видимость сократится до 500 метров и менее.
«Объявлен желтый уровень опасности», — предупредила пресс-служба ведомства.
ГУ МЧС России по Самарской области в связи с неблагоприятным прогнозом погоды призывает жителей региона соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах. Не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию и правила дорожного движения, чтобы не попасть в ДТП.
Напомним, что погода в предстоящие выходные будет теплой.