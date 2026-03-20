В Краснодаре приостановили работу реабилитационного центра из-за нарушений

В Краснодаре приостановили работу частного реабилитационного центра из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Реабилитационный центр находится на улице Кутузова, 16/1. Специалисты проверили, как соблюдаются требования пожарной безопасности.
«Выявлены нарушения целостности изоляции электропроводки с видимыми следами горения, ограничение доступа к средствам пожаротушения, отсутствие аварийного освещения в помещениях», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В реабилитационном центре ограничен доступ к путям эвакуации. А сроки годности средств пожаротушения истекли.
Возбуждены четыре дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и назначены штрафы на 80 тысяч рублей, которые оплатили. Вместе с тем прокуратура направила в суд иск с требованиями устранить нарушения.