В Ростове в ледовом шоу выступит призер Олимпиады Александра Трусова

21 марта в Ростове-на-Дону состоится шоу Ильи Авербуха с участием звезд фигурного катания. В частности, на лед выйдет серебряный призер Олимпийских игр-2022 Александра Трусова.
Также в состав участников вошли Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Елизавета Туктамышева, Марк Рудаковский и другие выдающиеся фигуристы.
Речь идет о ледовом спектакле. Предполагается, что каждый номер будет мини-рассказом, о любви, преданности, верности — о важных вещах, которые становятся точкой опоры для каждого человека. По словам организаторов, зрителей ждет путешествие по разным эпохам и местам, а также по тайным уголкам души.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.