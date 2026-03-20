В Ростове в ледовом шоу выступит призер Олимпиады Александра Трусова

Ледовое шоу с участием звезд фигурного катания состоится в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

21 марта в Ростове-на-Дону состоится шоу Ильи Авербуха с участием звезд фигурного катания. В частности, на лед выйдет серебряный призер Олимпийских игр-2022 Александра Трусова.

Также в состав участников вошли Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Елизавета Туктамышева, Марк Рудаковский и другие выдающиеся фигуристы.

Речь идет о ледовом спектакле. Предполагается, что каждый номер будет мини-рассказом, о любви, преданности, верности — о важных вещах, которые становятся точкой опоры для каждого человека. По словам организаторов, зрителей ждет путешествие по разным эпохам и местам, а также по тайным уголкам души.

