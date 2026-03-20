Перепуганная жительница Калининграда отправила мошенникам более 7 млн рублей

66-летняя женщина поверила обвинениям в спонсировании недружественного государства и захотела избежать проблем.

66-летнюю жительницу Калининграда обманули мошенники. Телефонные аферисты связались с жертвой и начали ее «обрабатывать». Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, звонившие представлялись сотрудниками различных государственных организаций и запугивали обвинениями в спонсировании недружественного государства, угрожали финансовыми последствиями и даже уголовной ответственностью.

Чтобы избежать проблем, женщина согласилась перевести сбережения на «безопасный счет» якобы для проверки. В итоге лишилась более 7,2 млн рублей.

Заведено уголовное дело.