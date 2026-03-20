В деревне Кузбасса ввели карантин из-за бешеной лисы

Власти Беловского округа объявили двухмесячный карантин после обнаружения трупа дикой лисицы, заражённой бешенством. Диагноз подтвердила Беловская станция по борьбе с болезнями животных, сообщает Сiбдепо.
Очаг находится в деревне Каралда. В радиусе 500 метров вводятся строгие ограничения: запрещено лечение, вывоз и перегруппировка животных, а посторонним рекомендовано воздержаться от посещения этой зоны. Ветеринары проводят подворовые обходы, вакцинируя домашних питомцев и скот.
Это уже десятый случай бешенства в Белове с начала года.