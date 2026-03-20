Руководство Дзержинской районной больницы 5 лет недоплачивало водителям скорой помощи за дежурства

В Красноярском крае по иску прокурора суд обязал Дзержинскую больницу доплатить водителям скорой помощи за 5 лет дежурств.

В Красноярском крае по иску прокурора суд обязал Дзержинскую больницу доплатить водителям скорой помощи за 5 лет дежурств.

По информации надзорного ведомства региона, 5 лет водители скорой помощи Дзержинской районной больницы находились в круглосуточном режиме, оставаясь при этом в документах обычными сотрудниками с 40‑часовой рабочей неделей. Формально отдыхая дома, они по первому звонку выезжали на экстренные вызовы, подменяли резервные смены и всегда были «под рукой». По закону такое дежурство должно оплачиваться отдельно, а работа в выходные и ночные выезды — по двойному тарифу.

«Главный аргумент работодателя: водители — не медицинский персонал. Но без них бригада скорой просто не тронется с места. Формально отнеся водителей к сотрудникам “второго плана”, больница перестала учитывать дежурства на дому как рабочее время и отказывалась платить за ночные выезды по повышенным ставкам. В табелях учета эти часы попросту исчезали, оставляя зарплату водителей неизменной, а их усталость — растущей», — пояснили в краевой прокуратуре.

В результате водители обратились в прокуратуру. Проверка табелей, расчетных листков и графиков дежурств вскрыла нарушения Трудового кодекса. Оказалось, что только с сентября 2023 по май 2024 года каждому из водителей недоплатили десятки тысяч рублей.

В суде руководство больницы продолжало отстаивать свою позицию по недоплате. Но суд встал на сторону работников и прокурора. В итоге больница обязана выплатить водителям более 200 тыс. рублей компенсации. Исполнение решения суда остаётся на контроле прокуратуры.

