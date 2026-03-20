В Прикамье краевые власти готовятся к приходу большой воды

По данным Пермского ЦГМС и Росгидромета, гидрометеорологические условия этой зимы создают предпосылки для прохождения весеннего половодья выше среднемноголетних значений. Запасы воды в снежном покрове бассейна Камы превышают норму на 15−25%, в части центральных и южных районах Прикамья — на 45%. Высота снега на 20−30 см выше обычных показателей.