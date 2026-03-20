Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье краевые власти готовятся к приходу большой воды

На территории региона ожидают весеннее половодье выше среднемноголетних значений.

Источник: Комсомольская правда

В Перми состоялось совещание с участием главы региона, краевых и профильных ведомств по подготовке к прохождению весеннего половодья 2026 года. Участники встречи обсудили прогноз паводковой обстановки, готовность сил и средств к прохождению весеннего половодья.

По данным Пермского ЦГМС и Росгидромета, гидрометеорологические условия этой зимы создают предпосылки для прохождения весеннего половодья выше среднемноголетних значений. Запасы воды в снежном покрове бассейна Камы превышают норму на 15−25%, в части центральных и южных районах Прикамья — на 45%. Высота снега на 20−30 см выше обычных показателей.

Вскрытие рек ожидается около обычных сроков — в первой-второй декаде апреля. При этом, метеорологи прогнозируют достижение максимальных уровней воды до метра выше нормы.

«Наиболее подверженными к затоплению являются девять населенных пунктов в семи муниципалитетах. При увеличении масштабов половодья их число может расшириться до 16 территорий в Кудымкарском, Карагайском, Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Чусовском, Пермском, Александровском, Гайнском, Чердынском и Губахинском округах», — отметили в краевом Минтербезе.

В ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле. Органам местного самоуправления даны рекомендации по защите населения и инфраструктуры. В Прикамье провели комплексную проверку региональной системы оповещения, которую признали готовой к применению. Продолжается постоянный мониторинг обстановки, поддерживаются в готовности силы и средства на случай чрезвычайных ситуаций.