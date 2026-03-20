В Прикамье краевые власти готовятся к приходу большой воды

В Перми состоялось совещание с участием главы региона, краевых и профильных ведомств по подготовке к прохождению весеннего половодья 2026 года. Участники встречи обсудили прогноз паводковой обстановки, готовность сил и средств к прохождению весеннего половодья.
По данным Пермского ЦГМС и Росгидромета, гидрометеорологические условия этой зимы создают предпосылки для прохождения весеннего половодья выше среднемноголетних значений. Запасы воды в снежном покрове бассейна Камы превышают норму на 15−25%, в части центральных и южных районах Прикамья — на 45%. Высота снега на 20−30 см выше обычных показателей.
Вскрытие рек ожидается около обычных сроков — в первой-второй декаде апреля. При этом, метеорологи прогнозируют достижение максимальных уровней воды до метра выше нормы.
«Наиболее подверженными к затоплению являются девять населенных пунктов в семи муниципалитетах. При увеличении масштабов половодья их число может расшириться до 16 территорий в Кудымкарском, Карагайском, Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Чусовском, Пермском, Александровском, Гайнском, Чердынском и Губахинском округах», — отметили в краевом Минтербезе.
В ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле. Органам местного самоуправления даны рекомендации по защите населения и инфраструктуры. В Прикамье провели комплексную проверку региональной системы оповещения, которую признали готовой к применению. Продолжается постоянный мониторинг обстановки, поддерживаются в готовности силы и средства на случай чрезвычайных ситуаций.