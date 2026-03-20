ВТБ: розничный рынок сохранит тренд на «кредитную оттепель»

По оценкам ВТБ, в первом квартале выдачи кредитов физлицам в России могут составить порядка 2,3 трлн рублей. Рост — более чем на 50% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Одновременно сохраняется и тренд на накопления, особенно по «длинным» вкладам и накопительным счетам.
С начала года ВТБ уже улучшил ставки по рыночной ипотеке более чем на 3 п.п. и сократил минимальный первоначальный взнос до 20,1% для всех клиентов с подтвержденным доходом. В этом году банк трижды снижал ставки по кредитам наличными — сейчас они составляют от 10,5%, а автокредиты уже предоставляются по ставке от 0,01%. Дальнейшие решения ВТБ будет принимать с учетом риторики регулятора и рыночных изменений.
Параллельно со снижением ставок по кредитам продолжит меняться и ситуация на рынке накоплений. Учитывая тренд на смягчение политики регулятора, банки могут начать снижать доходность по депозитам. Это стимулирует вкладчиков фиксировать текущие высокие ставки: сейчас гораздо выгоднее переходить на длинные депозиты сроком от года, чтобы сохранить доходность на будущее. Для краткосрочных стратегий сохраняет актуальность накопительные счета, ставка по которым в ВТБ сохраняется на уровне 16%. По итогам года ВТБ ожидает рост общего объема пассивов на 10%.
«Снижение ключевой ставки стимулирует активность розничного рынка. Банки усиливают конкуренцию за заемщиков, не только снижая ставки, но и возвращая программы рефинансирования. Для клиентов это — возможность сэкономить и позволить себе покупки в разгар весеннего сезона. Наряду с возможностью “купить” актуальность сохраняет и тренд на “копить”. Ставки по вкладам продолжают опережать инфляцию, особенно — на длинные сроки, а накопительные счета уже укрепились в качестве народного “электронного кошелька” с дополнительной выгодой», — комментирует старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.