Обозреватель «Нижегородской правды» завоевала три награды в творческих конкурсах

Обозреватель газеты «Нижегородская правда» Ольга Севрюгина завоевала первое место в творческом конкурсе Союза журналистов Нижегородской области имени Александра Пашкова в номинации «Лучшая театральная рецензия».
Победу в конкурсе Ольге Севрюгиной принесли рецензии на балет «Лебединое озеро» (6+), мюзикл «Собака на сене» (12+) и оперу «Риголетто» (12+).
Этот же конкурс принёс Ольге Севрюгиной ещё одну награду — 2 место в номинации «Творческий портрет» за интервью со знаменитым выпускником нижегородского театрального училища, актёром Александром Панкратовым — Чёрным.
«Конкурс театральных рецензий имени Александра Пашкова, наверное, самый важный для тех, кто идет по его стопам и пишет о театре. Сегодня его друзья и коллеги много вспоминали Александра Павловича, ушедшего от нас 20 лет назад — его мастерство, безупречное владение словом, правдивость и бескомпромиссность по отношению к героям его публикаций. Все эти качества сделали его одним из знаковых журналистов Нижнего Новгорода, а его публикации и сегодня — образец для всех, кто пишет о театре и настоящая летопись театральной истории региона, — отметила Ольга Севрюгина. — Для меня получить награду его имени — яркое событие и доказательство того, что мы, те, кто “стоит на плечах титанов”, смогли стать связующим звеном театральной журналистики и сохранить и приумножить традиции сложнейшего жанра театральной рецензии».
Ещё один диплом за второе место обозреватель «Нижегородской правды» завоевала в творческом конкурсе «Большие писатели малой родины» в номинации «Имена, которые возвращаем и сохраняем» за цикл публикаций о проекте «Молодые актёры поймали слово фронтовиков».