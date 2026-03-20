Обозреватель «Нижегородской правды» завоевала три награды в творческих конкурсах

«Конкурс театральных рецензий имени Александра Пашкова, наверное, самый важный для тех, кто идет по его стопам и пишет о театре. Сегодня его друзья и коллеги много вспоминали Александра Павловича, ушедшего от нас 20 лет назад — его мастерство, безупречное владение словом, правдивость и бескомпромиссность по отношению к героям его публикаций. Все эти качества сделали его одним из знаковых журналистов Нижнего Новгорода, а его публикации и сегодня — образец для всех, кто пишет о театре и настоящая летопись театральной истории региона, — отметила Ольга Севрюгина. — Для меня получить награду его имени — яркое событие и доказательство того, что мы, те, кто “стоит на плечах титанов”, смогли стать связующим звеном театральной журналистики и сохранить и приумножить традиции сложнейшего жанра театральной рецензии».