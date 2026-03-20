Молодёжка ФК «Пари НН» потерпела третье поражение подряд

Старт сезона в МФЛ для волжан не удался.

Сегодня, 20 марта, в матче 3-го тура Молодёжной футбольной лиги ФК «Пари НН-М» на своём поле уступила питерской команде «Алмаз-Антей» со счётом 1:2.

Гости активно начали поединок, счёт на 26-й минуте. Спустя 10 минут Владислав Медвикус отличился за нижегородцев, но в начале второго тайма петербуржцы вновь вырвались вперёд — 2:1. Отыграться у хозяев не получилось.

В дивизионе «А» наша команда замыкает турнирную таблицу. Следующий матч «парижане» проведут 3 апреля на выезде против «Академии им. Коноплёва» из Тольятти.

