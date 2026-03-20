«Мы только начали». Багиян и Синякин вернулись после триумфа на Паралимпиаде

Трёхкратная чемпионка Паралимпийских игр 2026 года Анастасия Багиян и её ведущий лыжник Сергей Синякин вернулись в родной город. С ними прилетел и тренер Алексей Турбин. Подробнее о том, как встречали чемпионов и как они отреагировали на свой результат, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Лучший результат.
Сборная России, за которую на Паралимпиаде-2026 выступали всего шесть человек, завоевала 12 медалей, в том числе восемь золотых. В итоге россияне заняли третье место в общем медальном зачёте и стали первыми по количеству медалей на одного участника.
Три золотые медали в копилку России принесла лыжница Анастасия Багиян —она выступает в классе слабовидящих (NS1). Вместе с ней в Играх участвовал ведущий лыжник Сергей Синякин. Спортсмены одержали победу в спринте, 10-километровой гонке и индивидуальной гонке на 20 километров. Кстати, Министерство спорта Пермского края считает в зачёт не только результат Анастасии, но и её ведущего, так что лыжники привезли сразу шесть золотых медалей.
«Это результат многолетних тренировок, — призналась Анастасия после возвращения в Пермь. — Вы спрашивали про коммуникацию (с ведущим — прим.ред.): она достигается годами, каждый день. Тренируешься, чтобы понимать друг друга с полуслова».
«Побеждает вся страна».
Встречали чемпионов десятки местных жителей, представители средств массовой информации и целый оркестр. При этом многие приходили с плакатами со словами поддержки и благодарности. Кстати, спортсмены прилетели на 25 минут раньше расписания, из-за чего многие желающие встретить их просто не успели приехать.
Долгожданный момент настал. Анастасия Багиян, Сергей Синякин и их тренер Алексей Турбин вышли к пермякам. Зал аэропорта наполнился овациями. Поклонники бросились дарить цветы спортсменам. Встретили чемпионов девушки в русских народных костюмах с хлебом-солью.
«Я хотел бы поблагодарить нашу большую страну за поддержку. Это действительно колоссальные эмоции. Мы ощущали, что за нашей спиной вся Россия, что не только Настя завоёвывает медали, а побеждает вся страна, — обратился к встречающим Сергей Синякин. — Эмоции крайне положительные, настрой был боевой. Я считаю, что результат закономерен и соответствует тем задачам, которые мы ставили».
Позже спортсмен признался, что после долгого отсутствия мечтает об одном — поскорее оказаться дома и принять душ. Он добавил, что команда намерена выступить и на следующих Играх: по его словам, они «только начали».
Три миллиона за три золота.
Президент Российской Федерации Владимир Путин уже наградил Анастасию Багиян и Сергея Синякина Орденом Дружбы за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Паралимпийских играх 2026 года.
Свою награду получил и тренер Алексей Турбин за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких результатов на Играх. При этом на самих соревнованиях в Италии он присутствовать не смог, так как ему не выдали аккредитацию.
На этом благодарности не закончились: олимпийский чемпион Роман Костомаров и его жена, бронзовый призёр Олимпиады Оксана Домнина в рамках благотворительной программы «ДоброFON» вручили всем российским участникам Паралимпиады по сертификату на один миллион рублей и новейшему iPhone 17 Pro.
Кроме того, TACC со ссылкой на министерство физической культуры и спорта Пермского края сообщал, что Анастасия Багиян, Сергей Синякин и Алексей Турбин получат единовременную выплату в размере трёх миллионов рублей из бюджета региона.
«Когда мы узнали итоги, эмоции были смешанные. Но в целом мне очень приятно и радостного от того, что вся та работа, которая была проделана, вылилась в такой результат», — поделилась впечатлениями трёхкратная чемпионка Паралимпийских игр 2026 года Анастасия Багиян.