Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участников экстремистской организации задержали в Нижегородской области

Им грозит до шести лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Двое местных жителей, которых подозревают в участии в экстремистской организации, задержаны в Нижегородской области. Сейчас фигуранты арестованы, расследование продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, мужчинам 28 и 36 лет. В 2025 году они вступили в запрещённое объединение и активно участвовали в его деятельности. Правоохранители считают, что подозреваемые распространяли криминальную субкультуру и продвигали её идеологию.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи продолжают работу: устанавливаются возможные сообщники и другие эпизоды. За подобные преступления законом предусмотрено наказание — до шести лет лишения свободы.