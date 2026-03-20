Участников экстремистской организации задержали в Нижегородской области

Двое местных жителей, которых подозревают в участии в экстремистской организации, задержаны в Нижегородской области. Сейчас фигуранты арестованы, расследование продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным следствия, мужчинам 28 и 36 лет. В 2025 году они вступили в запрещённое объединение и активно участвовали в его деятельности. Правоохранители считают, что подозреваемые распространяли криминальную субкультуру и продвигали её идеологию.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас следователи продолжают работу: устанавливаются возможные сообщники и другие эпизоды. За подобные преступления законом предусмотрено наказание — до шести лет лишения свободы.