Губернатор: в Воронеже на новой футбольной арене начнут играть в 2029 году

О развитии Воронежской области в условиях проведения специальной военной операции губернатор Александр Гусев рассказал в интервью московским журналистам, а также в своем канале в Max. По его словам, регион, ставший фактически ближним тылом, продолжает демонстрировать устойчивые социально-экономические показатели.
Глава региона отметил, что экономика области сохраняет рост, несмотря на внешние вызовы: увеличиваются объемы производства, строятся новые заводы, создаются рабочие места. По итогам 2025 года средний уровень рентабельности предприятий составил около 15 процентов, а темпы роста экономики опережают среднероссийские. Прогноз по росту валового регионального продукта на 2026 год оценивается на уровне около 1,8 процента, на 2027 год — около трех процентов. Ежегодно вводится порядка 1,9 миллиона квадратных метров жилья, продолжается реализация коммунальных инвестиционных программ.
Гусев также подчеркнул, что регион оказывает поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, а также помогает новым территориям и уделяет внимание вопросам безопасности. По его словам, параллельно ведется развитие социальной инфраструктуры, в том числе открываются современные спортивные объекты и поддерживается массовый спорт.
Отдельно губернатор остановился на развитии футбольного клуба «Факел». По его словам, команда остается важным символом региона и объединяет десятки тысяч болельщиков. В Воронеже началось строительство новой арены на месте бывшего Центрального стадиона, первый матч на ней планируется провести в 2029 году. Александр Гусев выразил надежду, что к этому времени клуб будет выступать в Российской премьер-лиге.
Как отмечается, в последние годы в структуре «Факела» была создана профессиональная академия, получившая официальный статус Российского футбольного союза. Впервые в истории региона сразу две команды клуба — основная и молодежная — выступали на разных уровнях профессионального футбола. Несмотря на вылет из премьер-лиги по итогам сезона 2024−2025 годов, интерес к команде и поддержка со стороны болельщиков сохраняются.