Губернатор: в Воронеже на новой футбольной арене начнут играть в 2029 году

Отдельно губернатор остановился на развитии футбольного клуба «Факел». По его словам, команда остается важным символом региона и объединяет десятки тысяч болельщиков. В Воронеже началось строительство новой арены на месте бывшего Центрального стадиона, первый матч на ней планируется провести в 2029 году. Александр Гусев выразил надежду, что к этому времени клуб будет выступать в Российской премьер-лиге.