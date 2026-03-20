СМИ: Талалаева дисквалифицировали на четыре матча Чемпионата России и оштрафовали

Тренер балтийцев получил красную карточку в матче с ЦСКА в 21-м туре РПЛ, игра проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время Талалаев подхватил вышедший за пределы поля мяч и выбил его на трибуны, спровоцировав массовую потасовку. В результате Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини получили по красной карточке.