Четыре остановки отменят у электрички Тольятти — Самара 28 марта

28 марта изменится расписание электрички Тольятти — Самара.

В Самарской области 28 марта изменится расписание одной из электричек. Речь идет про электропоезд, который в 16.12 выезжает из Тольятти, а в 18.22 прибывает в Самару, предупредили в Самарской пригородной пассажирской компании.

«На участке Средневолжская — Самара отменяются остановки: Пятилетка, Стахановская, Киркомбинат, Толевая», — прокомментировала пресс-служба компании.

На Безымянке электричка остановится.

Кроме того, изменится время отправления и прибытия: из Тольятти электропоезд отправится в 16.45, а в Самаре будет в 19.01.