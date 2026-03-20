Четыре остановки отменят у электрички Тольятти — Самара 28 марта

В Самарской области 28 марта изменится расписание одной из электричек. Речь идет про электропоезд, который в 16.12 выезжает из Тольятти, а в 18.22 прибывает в Самару, предупредили в Самарской пригородной пассажирской компании.
«На участке Средневолжская — Самара отменяются остановки: Пятилетка, Стахановская, Киркомбинат, Толевая», — прокомментировала пресс-служба компании.
На Безымянке электричка остановится.
Кроме того, изменится время отправления и прибытия: из Тольятти электропоезд отправится в 16.45, а в Самаре будет в 19.01.