Больницу в Красноярске обязали доплатить водителям скорой за 5 лет дежурств

Прокуратура добилась справедливости для водителей скорой помощи Дзержинской районной больницы в Красноярске. Пять лет они фактически работали круглосуточно, но получали зарплату как при 40-часовой неделе — дежурства на дому и ночные выезды не оплачивались.
По закону такое время должно оплачиваться отдельно, а работа в выходные и ночью — по двойному тарифу. Однако руководство больницы считало, что водители не относятся к медицинскому персоналу, и перестало учитывать дежурства на дому как рабочее время.
В табелях часы исчезали, зарплата оставалась неизменной. Водители обратились в прокуратуру. Проверка выявила нарушения Трудового кодекса. Только с сентября 2023 по май 2024 года каждому недоплатили десятки тысяч рублей.
Суд встал на сторону работников и прокурора. Больница обязана выплатить водителям более 200 тысяч рублей компенсации. Исполнение решения на контроле прокуратуры.
