Глава СПЧ поддержал идею ежегодно передавать списки на помилование Путину

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал идею члена СПЧ Евы Меркачевой ежегодно передавать списки на помилование президенту РФ Владимиру Путину на его встрече с Советом.
Во вторник Фадеев сообщил, что глава государства подписал указ о помиловании 23 женщин, среди которых родственницы бойцов СВО и матери несовершеннолетних детей. Позже член СПЧ Ева Меркачева заявила РИА Новости, что планирует на ежегодной встрече Совета с Путиным в конце 2026 года снова попросить его о помиловании ряда людей, чтобы это стало традицией.
«Хорошая тема, а почему нет… Конечно, я поддержу — президент поддержал, Ева поддержала, ее предложение. Это очень важно», — сказал Фадеев журналистам.
По его словам, помилования происходят достаточно регулярно, но чтобы была помилована целая группа женщин, такое в Совете видят впервые.
«Это знаки такие. У нас и так система гуманизируется в огромной степени. У нас сейчас сидят примерно 300 тысяч. А было больше миллиона. Она и так гуманизируется. Но вот такие шаги», — подчеркнул глава СПЧ.