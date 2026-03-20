Автозаводский дополнительный офис «Проспект Ленина» отметил знаменательную дату

Автозаводский дополнительный офис «Проспект Ленина» отметил значимую дату в своей истории. По сложившейся традиции вместе с коллективом это событие разделили клиенты и партнеры офиса.
Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. В этот день сотрудники, руководители банка и приглашенные гости собрались вместе, чтобы отметить развитие офиса, вспомнить ключевые этапы его становления и подчеркнуть роль подразделения в работе с клиентами. В рамках встречи партнерам были вручены благодарственные письма за многолетнее сотрудничество и доверие.
«Автозаводскому дополнительному офису “Проспект Ленина” уже более 20 лет. На протяжении всей своей истории он активно развивается и демонстрирует стабильные результаты. За этим стоит профессиональная команда, ориентированная на клиента и развитие долгосрочных отношений. Такие подразделения являются надежной основой всей сети банка», — отметил начальник Управления по развитию филиальной сети банка Андрей Ардабьевский.
Со стороны клиентов также прозвучали слова признательности. Партнеры отмечают внимательное отношение сотрудников, готовность оперативно помогать в решении рабочих вопросов и выстраивать взаимодействие на принципах доверия и взаимопонимания.
«НБД-Банк помог нам запустить нашу производственную деятельность и с тех пор мы продолжаем совместную работу. Особенно мы ценим то, что банк сохраняет “человеческое лицо” и ты всегда получаешь информацию из первых рук от компетентных сотрудников, а не роботов. Коллективу и банку хочу пожелать процветания и достижения новых высот», — поздравил команду клиент, работающий в сфере переработки.
Реклама ПАО «НБД-Банк», генеральная лицензия № 1966. 0+ Erid 2VfnxyTMsEA.