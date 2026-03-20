Подростков накажут за прыжки на крыше и капоте машины в Дзержинске

Полиция нашла подростков, которые прыгали на капоте и крыше «Жигулей» на улице Терешковой в Дзержинске Нижегородской области. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.
Группа подростков от 15 до 16 лет ночью 20 марта запрыгивала на припаркованный автомобиль. На данный момент все участники инцидента установлены. В отношении 16-летних юношей составлены протоколы об административном правонарушении.
Еще трое хулиганов не достигли возраста привлечения к ответственности, поэтому за их поступок будут отвечать родители. Сейчас решается вопрос о привлечении законных представителей.
С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа. Как уточнили в МВД, после оценки ущерба владельцу машины действия подростков будут квалифицированы окончательно.
