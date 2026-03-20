Алексей Сухой из Люберец рассудит матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН»

Российский футбольный союз произвёл назначение судейских бригад на 22-й тур Российской премьер-лиги, игры которого пройдут 21−22 марта.
Матч «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород», который состоится завтра, 21 марта, обслужит главный арбитр Алексей Сухой из города Люберцы.
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Виктор Кулагин.
В нынешнем сезоне 39-летний Сухой работал на одном матче с участием нижегородского клуба. 7 декабря наши земляки на выезде одолели махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.