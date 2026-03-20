Ограничение интернета в России обеспечивают безопасность, сообщил глава СПЧ

Фадеев: ограничения интернета в России связаны с мерами безопасности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Меры по ограничению интернета в России связаны с обеспечением безопасности, их нужно вводить, если это необходимо, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Все беспилотники, летевшие на Москву, были сбиты. И если при этом нужны какие-то ограничения интернета, то безусловно надо их вводить. Надо побольше и поподробнее про это говорить. А если бы беспилотники долетели до Москвы… Это элементарные понятия безопасности», — сказал Фадеев в ходе VII конференции по развитию гражданского общества «Единение».

Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы.

Как следует из подсчетов РИА Новости, более 120 сервисов находятся в «белом списке» Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.