Ограничение интернета в России обеспечивают безопасность, сообщил глава СПЧ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Меры по ограничению интернета в России связаны с обеспечением безопасности, их нужно вводить, если это необходимо, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Все беспилотники, летевшие на Москву, были сбиты. И если при этом нужны какие-то ограничения интернета, то безусловно надо их вводить. Надо побольше и поподробнее про это говорить. А если бы беспилотники долетели до Москвы… Это элементарные понятия безопасности», — сказал Фадеев в ходе VII конференции по развитию гражданского общества «Единение».
Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы.
Как следует из подсчетов РИА Новости, более 120 сервисов находятся в «белом списке» Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.