Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье наказали владельца аэростата, с которого прыгали экстремалы

КУНГУР, 20 марта, ФедералПресс. В Пермском крае пресекли опасную деятельность владельца воздушного шара. Он устроил «дикую» площадку для экстремальных прыжков с парашютом, проигнорировав правила безопасности. Все происходило в небе над Кунгурским округом: спортсмены рисковали жизнями, поднимаясь в воздух на судне, у которого даже не было разрешения на полеты.

«Пермской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга информационного пространства выявлена публикация в СМИ о прыжках с парашютом экстремалов с двух тепловых аэростатов в Кунгурском муниципальном округе», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Проверка показала: у владельца не было нужных документов, а полеты никто не согласовывал. Теперь мужчине придется заплатить 33 тысячи рублей штрафа — именно такое наказание он получил в рамках КоАП РФ.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.