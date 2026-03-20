В Прикамье наказали владельца аэростата, с которого прыгали экстремалы

«Пермской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга информационного пространства выявлена публикация в СМИ о прыжках с парашютом экстремалов с двух тепловых аэростатов в Кунгурском муниципальном округе», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Проверка показала: у владельца не было нужных документов, а полеты никто не согласовывал. Теперь мужчине придется заплатить 33 тысячи рублей штрафа — именно такое наказание он получил в рамках КоАП РФ.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.