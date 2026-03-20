На Дону выросли цены на бензин

На Дону обновились цены на бензин. Обновленную информацию в марте предоставил Росстат.
По данным Росстата за период с 11 по 16 марта 2026 года, средняя стоимость бензина в регионе достигла 67,40 рубля за литр — на 14 копеек выше показателя от 10 марта (67,26 рубля).
Актуальные цены на отдельные марки топлива по состоянию на 16 марта 2026 года:
АИ‑92 — 62,88 рубля (рост на 15 копеек относительно прошлой недели, когда цена составляла 62,73 рубля);
АИ‑95 — 69,75 рубля (увеличение на 12 копеек в сравнении с показателю прошлой недели — 69,63 рубля);
АИ‑98 и выше — 91,39 рубля (подорожание на 25 копеек к уровню прошлой недели — 91,14 рубля);
дизельное топливо — 72,21 рубля (выше на 13 копеек относительно 72,08 рубля неделей ранее).
Для сравнения: средняя цена бензина по Южному федеральному округу на указанную дату составила 68,23 рубля, дизельного топлива — 73,32 рубля. В целом по России показатели сложились на уровне 66,31 рубля за бензин и 77,42 рубля за дизель.