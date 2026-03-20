30 новых школ и 22 детских сада построили в Нижегородской области за 5 лет

За последние пять лет в Нижегородской области построили 30 школ и 22 детских сада. Об этом отчитался депутат Артем Кавинов на форуме по реализации Народной программы партии «Единая Россия». Мероприятие посетил корреспондент «КП-Нижний Новгород».
Особое внимание уделялось не только возведению новых объектов, но и капитальному ремонту действующих учреждений: за отчётный период отремонтировано 338 школ и 316 детских садов по всей области.
Для обеспечения безопасности и доступности образовательных учреждений закуплен 411 новый школьный автобус. Как отметил депутат, партия «Единая Россия» держала на контроле каждый объект.
— Партийный актив следил за ходом строительства и ремонта, контролировал подрядчиков, добивался исправления недочётов, — сказал Артем Кавинов.
Кроме того, в сельских школах открываются «Точки роста», работают технопарки, а в муниципалитетах появляется современная спортивная инфраструктура. В малых городах и селах появляются умные спортивные площадки. Для работы с подростками открыты центры наставничества «Хулиганодом».
— Каждая семья должна быть уверена, что ребёнок может учиться в нормальной современной школе, а созданная инфраструктура призвана обеспечить равные возможности для детей как в городах, так и в сельской местности, — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.