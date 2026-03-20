Нижегородцы стали реже покупать препараты экстренной контрацепции

Спрос на средства экстренной контрацепции в Нижегородской области продолжает снижаться. В 2025 году жители региона приобрели 38,3 тысячи упаковок таких препаратов — на 6,3% меньше, чем годом ранее. Однако в денежном выражении продажи выросли на 3,9% за счет повышения цен, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.