Нижегородцы стали реже покупать препараты экстренной контрацепции

Спрос на средства экстренной контрацепции в Нижегородской области продолжает снижаться. В 2025 году жители региона приобрели 38,3 тысячи упаковок таких препаратов — на 6,3% меньше, чем годом ранее. Однако в денежном выражении продажи выросли на 3,9% за счет повышения цен, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.
По итогам года регион занял 64-е место в России по потреблению экстренной контрацепции: 12,5 упаковок на тысячу человек. Эксперты связывают снижение интереса к этой категории с переходом нижегородцев на плановые методы контрацепции, а также с уменьшением числа спонтанных половых контактов.
За первые два месяца 2026 года в регионе продано около 6 тысяч упаковок посткоитальных контрацептивов на сумму 5,4 миллиона рублей. Издание отмечает, что из ассортимента практически исчезли препараты с мифепристоном — их вывод объясняют введением строгого предметно-количественного учета.