Из Калининграда впервые экспортировали 33 тысячи тонн пшеницы в Нигерию

С территории Калининградской области 12 марта впервые отправили пшеницу в Нигерию. Из региона вывезли 33 тысячи тонн продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Продукция прошла процедуру отбора проб под контролем специалистов Управления Россельхознадзора для установления карантинного фитосанитарного состояния и оценки соответствия требованиям Нигерии.

Качество и безопасность экспортируемой продукции подтверждены протоколами лабораторных испытаний, проведенных специалистами Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». «Фитосанитарный сертификат оформлен в соответствии с действующим законодательством в области карантина растений», — добавили в пресс-службе.