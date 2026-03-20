В центре Красноярска на месяц перекроют часть Диктатуры Пролетариата

23 марта в центре Красноярска из-за реконструкции тепловых сетей для движения закроют часть улицы Диктатуры Пролетариата. В СГК уточнили, что для обеспечения безопасности введут следующие ограничения:
— полностью закроют участок от улицы Дубровинского до дома на Диктатуры пролетариата, 10;
— около дома на Дубровинского, 106 на две полосы сузят проезжую часть;
— а на отрезке от здания № 10 до дома № 12 по Диктатуры Пролетариата перекроют одну полосу.
Ограничения будут действовать с 23:00 23 марта до 23:00 24 апреля.
После этого работы сдвинутся в сторону Урицкого. Второй этап ограничений завершится в конце мая 2026 года.