Налоговая назвала число миллионеров и миллиардеров в Красноярском крае

Почти 80 тысяч человек задекларировали доход свыше миллиона.

В 2024 году декларации с доходом более 1 млн рублей подали 79 354 человека в Красноярском крае. Это на 9 тысяч больше, чем годом ранее (70,5 тыс.), пишет «Город Прима».

По данным регионального управления ФНС, среди них 36 человек указали заработок свыше 1 млрд рублей. В 2023 году таких было 32.

При этом в ведомстве уточняют: речь идёт только о тех, кто подал декларацию. Полного списка всех миллионеров и миллиардеров, проживающих в крае, у налоговой нет.

По данным Росстата, в регионе живут 2,8 млн человек. Таким образом, доход более 1 млн рублей задекларировали около 3% населения.