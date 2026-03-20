Налоговая назвала число миллионеров и миллиардеров в Красноярском крае

В 2024 году декларации с доходом более 1 млн рублей подали 79 354 человека в Красноярском крае. Это на 9 тысяч больше, чем годом ранее (70,5 тыс.), пишет «Город Прима».
По данным регионального управления ФНС, среди них 36 человек указали заработок свыше 1 млрд рублей. В 2023 году таких было 32.
При этом в ведомстве уточняют: речь идёт только о тех, кто подал декларацию. Полного списка всех миллионеров и миллиардеров, проживающих в крае, у налоговой нет.
По данным Росстата, в регионе живут 2,8 млн человек. Таким образом, доход более 1 млн рублей задекларировали около 3% населения.