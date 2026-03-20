Как хоронили внука Героя РФ Алексея Береста

На Дону простились с Алексеем Берестом-младшим, внуком легендарного Алексея Прокофьевича Береста, водружавшего Знамя Победы над Рейхстагом в 1945-м.
Историческая справедливость иногда требует десятилетий. Алексей Алексеевич знал об этом лучше других, ведь лишь летом прошлого года за подвиг его деду присвоили звание Героя России (посмертно), а сам он получил за деда медаль «Золотая Звезда». Десятки людей — близкие, друзья, коллеги, ветераны и историки — пришли отдать последний долг человеку, для которого память не была пустым словом. Подробнее о том, как это было — в материале rostov.aif.ru.
Не сдерживали слёз.
В последний путь Алексея Алексеевича — человека скромного, простого, нелюдимого — провожали на новом кладбище, расположенном в селе Большие Салы. В маленьком и тесном зале для отпевания было очень тесно и нечем дышать. В этот день здесь хоронили сразу двоих мужчин.
Около 40 минут шло отпевание. Всем пришедшим проститься с усопшими раздали свечи, а после батюшка долго вёл службу. Люди не сдерживали слёз, прощаясь со своими близкими.
Это новое кладбище Ростова, до него ехать около получаса. Церкви здесь пока нет, усопших отпевают в специальном зале — это отделно стоящее одноэтажное кирпичное здание. Внутри — не протолкнуться. У людей в руках гвоздики, платки, чтобы утирать слёзы.
«Он был достойным продолжателем дела своей матери. Ирина Алексеевна всю жизнь боролась за присвоение звания героя Бересту и увековечивание его подвига», — подчеркнула в беседе с корреспондентом rostov.aif.ru заслуженный работник науки и образования, биограф Алексея Прокофьевича Береста Алла Евстифеева.
Светлую память об отце и муже будут бережно хранить его родные: жена Анна и взрослые дочери Лиза и Полина. Супруга Анна — невысокая женщина в платке — старалась держаться до последнего, хотя слёзы будто бы катились сами собой.
«Главное, он узнал, что деду всё-таки присвоили высокое звание. Маленький Лёша был на перроне вместе с дедом, когда девочка упала на железную дорогу. Алексей Прокофьевич спас её, вытащил. Лёша рассказал, говорит, её варежка даже осталась где-то в руке деда зажата. И говорит, с варежкой так его похоронили», — рассказал rostov.aif.ru член Российского военно-исторического общества, полковник Владимир Зайченко.
Скромная церемония.
Печальная весть облетела регион 18 марта. О невосполнимой утрате сообщил глава Ростова Александр Скрябин.
«Алексей Алексеевич Берест, как и дед, трудился на благо родного города. Последние годы он работал аппаратчиком в нашем городском водоканале. Коллеги навсегда запомнят Алексея Алексеевича как доброго, скромного и трудолюбивого человека», — отметил градоначальник.
Похоронили Алексея Алексеевича 20 марта. Церемония прощания была скромной, как и сам мужчина при жизни. Простой деревянный крест, обитый тканью синего цвета гроб, всего несколько венков — от родных и близких, от коллег с тех предприятий, где когда-то работал внук героя. Пока нет даже портрета.
Проститься с мужчиной пришли и одноклассники, и друзья. Вспоминали об Алексее с теплотой, отмечали его трудолюбие и дружелюбность, а ещё говорили, что был очень спокойным.
В толпе говорили, что Алексей Алексеевич в последние месяцы болел. А ушёл внезапно — отказали органы. У врачей было подозрение на онкологическое заболевание. 25 марта должен был состояться консилиум, но до него мужчина так и не дожил.
Зато успел выполнить главное дело своей жизни — получить награду за подвиг своего деда. Напомним, Алексей Берест водрузил вместе с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией Знамя Победы над Рейхстагом в 1945-м. За это 17 июля 2025 года Указом Президента Алексею Бересту было присвоено звание Героя России (посмертно).