Калининградстат: В феврале в регионе сильнее всего подорожали яйца, торты и кофе

В Калининградстате рассказали, какие продукты больше всего подорожали в регионе в феврале. Информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.
Сильнее всего выросла стоимость яиц. По сравнению с январём цена повысилась на 17,79% и составила 126,67 рубля за десяток.
В топ самых подорожавших продуктов также вошли торты (+8,37% до 968,85 рубля за кг), кофе в организациях быстрого обслуживания (+6,27% до 122,75 рубля за 200 г), чеснок (+5,98% до 474,28 рубля за кг) и помидоры (+5,32% до 305,69 рубля за кг).
Сильнее всего в январе снизилась стоимость свинины (кроме бескостного мяса). Показатель уменьшился на 4,06% и достиг 320,24 рубля за килограмм. В топ самых подешевевших продуктов также вошли замороженные ягоды (-3,05% до 1014,78 рубля за кг), консервированные и маринованные овощи (-3,05% до 371,49 рубля за кг), сливочное масло (-2,96% до 1292,92 рубля за кг) и сухие приправы (-2,54% до 3180,66 рубля за кг).
За год в Калининградской области больше всего подорожала свёкла. Стоимость выросла на 46,37% по сравнению с февралём 2025-го и составила 68,46 рубля за килограмм. В список самых подорожавших за год продовольственных товаров также вошли лимоны (+35,70% до 262,25 рубля за кг), натуральный в зёрнах и молотый кофе (+33,10% до 2358,32 рубля за кг), картофель (+27,73% до 61,82 рубля за кг) и морковь (+26,28% до 88,02 рубля за кг).
Больше всего за год в регионе снизилась стоимость чеснока. Овощ подешевел на 15,28% до 474,28 рубля за килограмм. В Калининградской области за год также подешевели оливковое масло (-13,35% до 1683,61 рубля за литр), куриные яйца (-10,79% до 126,67 рубля за десяток), виноград (-10,55% до 367,03 рубля за кг) и пшено (-7,08% до 77,98 рубля за кг).