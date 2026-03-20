Калининградстат: В феврале в регионе сильнее всего подорожали яйца, торты и кофе

За год в Калининградской области больше всего подорожала свёкла. Стоимость выросла на 46,37% по сравнению с февралём 2025-го и составила 68,46 рубля за килограмм. В список самых подорожавших за год продовольственных товаров также вошли лимоны (+35,70% до 262,25 рубля за кг), натуральный в зёрнах и молотый кофе (+33,10% до 2358,32 рубля за кг), картофель (+27,73% до 61,82 рубля за кг) и морковь (+26,28% до 88,02 рубля за кг).