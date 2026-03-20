Цифровой двойник пациента планируют создать в Нижегородской области

Инновации в здравоохранении Нижнего Новгорода: от цифровых аватаров до здорового питания.
Региональное Министерство здравоохранения озвучило пятилетний план развития отрасли.
Ключевым направлением станет профилактическая медицина, предусматривающая следующие инициативы:
Планируется создание цифровых двойников пациентов, которые будут отслеживать состояние здоровья человека на протяжении всей его жизни. Эта инновация призвана повысить точность прогнозирования заболеваний и минимизировать потенциальные риски.
Также в плане на ближайшие 5 лет сообщается об увеличении использования дистанционных медицинских услуг, чтобы жители Нижнего Новгорода могли получать консультации врачей, не посещая поликлиники.
Сообщается и об обучении врачей-кибернетиков, а также экспертов по обработке данных для систем искусственного интеллекта.
Минздрав планирует и продвижение здорового образа жизни среди работников предприятий Нижегородской области. Борьба с избыточным весом будет осуществляться не только медицинскими специалистами, но и совместно с администрацией предприятий. Одним из элементов этой программы станет предоставление бесплатных фруктов, например, яблок, в зонах отдыха сотрудников.
