Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цифровой двойник пациента планируют создать в Нижегородской области

Региональное министерство здравоохранения озвучило пятилетний план развития отрасли.

Инновации в здравоохранении Нижнего Новгорода: от цифровых аватаров до здорового питания, сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».

Ключевым направлением станет профилактическая медицина, предусматривающая следующие инициативы:

Планируется создание цифровых двойников пациентов, которые будут отслеживать состояние здоровья человека на протяжении всей его жизни. Эта инновация призвана повысить точность прогнозирования заболеваний и минимизировать потенциальные риски.

Также в плане на ближайшие 5 лет сообщается об увеличении использования дистанционных медицинских услуг, чтобы жители Нижнего Новгорода могли получать консультации врачей, не посещая поликлиники.

Сообщается и об обучении врачей-кибернетиков, а также экспертов по обработке данных для систем искусственного интеллекта.

Минздрав планирует и продвижение здорового образа жизни среди работников предприятий Нижегородской области. Борьба с избыточным весом будет осуществляться не только медицинскими специалистами, но и совместно с администрацией предприятий. Одним из элементов этой программы станет предоставление бесплатных фруктов, например, яблок, в зонах отдыха сотрудников.

Ранее сообщалось, что нижегородок с позицией чайлдфри начнут направлять к психологам.

