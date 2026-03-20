Власти Британии «потеряли» семь тысяч мигрантов из Афганистана

Всего по госпрограмме Соединенное Королевство в течение пяти лет приняло 38 тысяч афганцев, помогавших британским вооруженным силам. Сейчас власти не знают, где проживают около 20% переселенцев из Афганистана, сообщает «Лента.ру».
Представитель пресс-службы Минобороны Британии в ответ на запрос The Telegraph подчеркнул, что кабинет министров не брал на себя обязательство следить за местонахождением мигрантов после того, как они переедут в Королевство.
Согласно отчету Национального финансово-контрольного управления (NAO), на исполнение программы по переселению из бюджета страны уже было выделено 3,1 млрд фунтов стерлингов, к 2033 году общая сумма трат на помощь афганцам может достичь 5,7 млрд.
В феврале британский миллиардер Джим Рэтклифф заявил, что Британия превратилась в колонию мигрантов. Он отметил, что экономика страны с трудом справляется с выплатой пособий девяти миллионам приезжих. Предприниматель отметил, что численность населения страны за последнюю четверть века выросла с 58 млн до 70 млн человек.