Более 400 тонн гуманитарной помощи отправили из Нижегородской области в зону СВО

С начала СВО из Нижегородской области в зону боевых действий было отправлено более 400 тонн гуманитарной помощи. Об этом отчитался председатель Городской Думы Евгений Чинцов на форуме по реализации Народной программы партии «Единая Россия». Мероприятие посетил корреспондент «КП-Нижний Новгород».
С первых дней специальной военной операции Нижегородская область создала одну из самых масштабных и эффективных в стране систем поддержки участников СВО и членов их семей. Партии «Единая Россия» вместе с правительством области с самого начала организовали бесперебойную и своевременную помощь бойцам.
— Это было не ради пиара, не ради красивых отчётов, это всё было тихо, честно, от чистого сердца, — подчеркнул Евгений Чинцов.
Особое внимание уделяется законодательному закреплению мер поддержки. В 2022 году губернатор подписал указ о дополнительных мерах помощи участникам спецоперации, и с тех пор в регионе действует уже более 50 региональных мер поддержки военнослужащих и их семей. Среди них — единовременные выплаты, бесплатные парковки, земельные участки, реабилитационные путёвки, освобождение от транспортного налога, а также возможность бесплатного посещения спортивных объектов.
В 2025 году по инициативе «Единой России» был принят закон о квотировании рабочих мест для участников СВО, который обязывает предприятия с численностью свыше 100 человек выделять 1% вакансий для защитников.
В регионе также запущена программа по интеграции вернувшихся бойцов в мирную жизнь, включая обучение управленческим компетенциям и помощь в открытии собственного дела.
— Наши бойцы — не только защитники, они успешные управленцы, и наша задача — им в этом помочь, — сказал Евгений Чинцов.