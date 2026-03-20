Волонтёры приостановили поиски спецназовца Виктора Потаенкова на «Столбах»

Волонтёры временно прекратили поиски 55-летнего мужчины, пропавшего на «Красноярских Столбах» 9 марта. Сейчас работают только следователи и альпинисты, сообщает SHOT.
Причина паузы — ухудшение погодных условий. Масштабные поиски с добровольцами возобновят в начале апреля.
Последний раз Виктора зафиксировали камеры на парковке у восточного входа в нацпарк. Он оставил авто, поднялся по лестнице и скрылся в лесу. После этого телефон оказался вне зоны покрытия.
Жена пропавшего рассказала, что Виктор хорошо знал местность — последние пять лет часто ездил на Столбы за водой из родника.