Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтёры приостановили поиски спецназовца Виктора Потаенкова на «Столбах»

Сейчас там работают только следователи и альпинисты.

Волонтёры временно прекратили поиски 55-летнего мужчины, пропавшего на «Красноярских Столбах» 9 марта. Сейчас работают только следователи и альпинисты, сообщает SHOT.

Причина паузы — ухудшение погодных условий. Масштабные поиски с добровольцами возобновят в начале апреля.

Последний раз Виктора зафиксировали камеры на парковке у восточного входа в нацпарк. Он оставил авто, поднялся по лестнице и скрылся в лесу. После этого телефон оказался вне зоны покрытия.

Жена пропавшего рассказала, что Виктор хорошо знал местность — последние пять лет часто ездил на Столбы за водой из родника.