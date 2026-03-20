Губернатор рассказал о планах по модернизации транспортных узлов в Ростове

В Ростове-на-Дону планируют работы по модернизации четырех транспортно-пересадочных узлов. На эти цели, по словам губернатора Юрия Слюсаря, собираются направить 318 млн рублей.
Планируется развитие ключевых узлов: «Центральный рынок», «Ж/д вокзал», «Сельмаш» и «Первомайская». Совокупный пассажиропоток на указанных маршрутных точках — около 30 тысяч человек в сутки.
Предварительно глава региона отметил, что на Центральном рынке (пересечение проспекта Буденновского и улицы Московской) можно устроить крытые павильоны. Эти работы могут выполнить уже в 2026 году.
Дополнительно собираются создать две перехватывающие парковки по 350 машино мест на Восточном шоссе и проспекте Шолохова. Они помогут разгрузить центр города. Планируется, что водители смогут оставлять машины и пересаживаться на общественный транспорт.
Также власти рассматривают возможность обновления трех автовокзалов Ростова. Долгосрочные проекты, в том числе возведение новых ж/д станций на окраине города, требуют экономического обоснования.
— Будем двигаться шаг за шагом: сначала внедрим то, что даст быстрый эффект и сразу облегчит ситуацию на дорогах, а потом возьмемся за большие проекты, — добавил Юрий Слюсарь.
