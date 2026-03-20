«Экоцентр» требует снизить сумму штрафа, назначенного волгоградским УФАС

Регоператор по обращению с отходами «Экоцентр» требует снизить сумму штрафа, которую компании назначило волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы.
Ранее решением УФАС регоператора признали нарушившим закон «О защите конкуренции». В антимонопольном ведомстве посчитали, что «Экоцентр» неправомерно отказался вывозить отходы ООО «Океан» с августа 2023-го по март 2024 года. И оштрафовали «мусорного короля» на 300 тысяч рублей.
Представители «Экоцентра» при обращении в арбитраж заявили, что буквальное применение санкции ч.1 ст. 14.31 КоАП РФ — «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке» — становится инструментом подавления экономической самостоятельности и инициативы, а также чрезмерно ограничивает свободу предпринимательства и права собственности.
Арбитражный суд разберет претензии компании 7 апреля.
