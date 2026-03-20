Загрязнение Днестра: «Это был залповый разлив технических масел, есть риск, что они, осев, могут оставаться на дне реки» — украинский эколог

Профессор кафедры экологии Киевско-Могилянской академии Евгений Хлобистов считает, что именно технические масла с Днестровской ГЭС и стали предметом загрязнения реки Днестр.

Источник: Комсомольская правда

Профессор кафедры экологии Киевско-Могилянской академии, академик Академии экономических наук Украины, эксперт Крымско-татарского ресурсного центра Евгений Хлобистов в эксклюзивном комментарии для «Первого в Молдове» опроверг заявления Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, а также посла Украины в Молдове о том, что загрязнение Днестра связано с утечкой ракетного топлива.

— Я не обладаю информацией о том, что это — именно ракетное топливо. По данным СМИ, с которыми я был знаком, речь идет о технических маслах, которые вылились в Днестр в результате попадания российской ракеты на территорию ГЭС на Днестре, в Могилев-Подольском районе, на территории Украины вблизи границы с Молдовой. И именно технические масла из моторного отсека и стали предметом загрязнения реки Днестр, — заявил Евгений Хлобистов.

По словам украинского эколога, основное загрязнение пришлось на молдавскую часть Днестра, уточнив, что «был залповый разлив этих технических масел, т.е., была разовая высокая концентрация, но, к счастью, это не длилось долго, и Днестр обладает высокой способностью к самоочищению, поэтому качество воды стало улучшаться». При этом, Хлобистов отметил, что есть риск, что технические масла, осев, могут оставаться на дне реки:

— Дело в том, что технические масла могут остаться на дне реки и потом какое-то время еще представлять опасность, потому что они могут оставаться в виде сгустков, и в следствии переноса донных отложений они потом могут снова появляться на поверхности воды. Но, в любом случае, это уже не будет иметь угрожающего характера. Это будут локальные вспышки: изменение цвета воды, изменение общих характеристик, но это не будет надолго и это не будет представлять серьезной опасности.

