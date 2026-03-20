В Прикамье с начала года провели девять операций по трансплантации органов

Пермские врачи наращивают количество трансплантаций.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с главным внештатным специалистом-трансплантологом Минздрава РФ Сергеем Готье. Глава региона познакомил гостя с качеством медицинской помощи по профилю «трансплантация» в Прикамье.

В Пермском крае трансплантационная активность за последние годы получила значительное развитие. Благодаря высокотехнологичным операциям число улучшивших качество жизни пациентов увеличилось в три раза. В 2023 году краевые клиники провели девять операций по трансплантации органов. В прошлом году их количество довели до 30.

С начала этого года в регионе уже провели девять операций. Медучреждения региона расширили перечень органов для трансплантаций. Теперь это не только почки, но печень и сердце. Пермские врачи планируют и дальше наращивать количество трансплантаций. Перед ними стоит задача последовательно развивать это направление и расширять возможности современной медицины в регионе.

Увеличить число спасенных жизней удалось во много благодаря сотрудничеству краевого Минздрава и НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова, возглавляемого Сергем Готье. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в 2024 году. Документ предусматривает создание эффективной системы оказания медпомощи людям, нуждающимся в пересадке органов, с внедрением передовых биомедицинских технологий.

Сергей Готье на встрече с Дмитрием Махониным отметил, что в Пермском крае полностью исполняются все рекомендации по развитию трансплантологии. Они были даны в рамках последнего его визита в Прикамье два года назад.