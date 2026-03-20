Нижегородскую канатную дорогу откроют после ремонта уже 21 марта

Движение по канатной дороге в Нижнем Новгороде возобновится уже 21 марта — на день раньше намеченного срока. Изначально работы планировали завершить 22-го, однако специалисты справились быстрее. Об этом сообщили пресс-службе правительства Нижегородской области.
Во время ремонта на станции «Нижегородская» провели плановую замену подшипникового узла возвратного шкива. Это ключевой элемент оборудования, от которого зависит стабильная и безопасная работа всей системы. Обновление позволит продлить срок службы механизмов и повысить надежность перевозок.
Генеральный директор ООО «Урбантех Сервис» Алексей Чудаев отметил, что канатная дорога остается важным видом транспорта для жителей и гостей региона, поэтому специалисты сделали все возможное, чтобы завершить работы досрочно.
С 21 марта канатка будет работать по привычному зимнему графику: по будням — с 6:45 до 21:00, в пятницу и субботу — до 22:00, а в воскресенье и праздники — с 9:00 до 22:00. Перерывы на регламентные работы сохраняются по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00.