Прощание с доцентом ННГАСУ Владимиром Войтовичем состоится 21 марта

Доцент кафедры технологии строительства ННГАСУ Владимир Войтович ушел из жизни в Нижнем Новгороде.

Доцент кафедры технологии строительства ННГАСУ Владимир Войтович ушел из жизни в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в строительном университете.

Кандидата технических наук не стало на 94-м году жизни. Владимир Войтович родился в Омске, учился в Горьковском государственном университете. После учебы он был направлен в ННГАСУ и посвятил вузу более 70 лет жизни.

Владимир Войтович — автор многочисленных изобретений и патентов, многие из которых внедрены в промышленное производство. В вузе отмечают, что ученый внес значительный вклад в экологическую безопасность строительства. Он также был консультантом при реставрации Московского кремля и Зимнего дворца.

Прощание с Владимиром Войтовичем состоится 21 марта в 12:45 в траурном зале на улице Зайцева, 27.