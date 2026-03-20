Суд вынес приговор по делу об убийстве десятилетней давности

В Пермском краевом суде завершилось рассмотрение уголовного дела об убийстве, которое произошло ещё в 2016 году. На основании решения присяжных виновными признаны мужчина и женщина из села Пешнигорт Кудымкарского округа. Следствие и суд установили, что вечером в марте 2016 года между обвиняемыми и потерпевшим произошёл конфликт. Во время ссоры они жестоко избили мужчину — наносили удары руками, ногами и различными предметами по голове и грудной клетке. От полученных травм он скончался. Чтобы скрыть следы преступления, один из осуждённых избавился от тела, утопив его в реке Иньва. Несмотря на то что останки так и не были найдены, представленные доказательства убедили присяжных в виновности подсудимых даже спустя 10 лет после произошедшего. Суд назначил мужчине 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год. Женщина получила 15 лет колонии общего режима с аналогичным ограничением свободы сроком на год. В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу.